India vs New Zealand, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 21 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नागपुर (Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Vidarbha Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे मैच में टीम इंडिया को 41 रन से हराकर वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है. न्यूजीलैंड टीम की निगाह अब टी20 इंटरनेशनल सीरीज के ऊपर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दोनों टीमों के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज की हार को भुलाकर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. इसी तरह मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम भी जीत दर्ज करने को बेताब रहेगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी से दमदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी. श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलकर फॉर्म हासिल करना चाहेंगे. स्पिन गेंदबाजी की कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथों में होगी. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे.

न्यूजीलैंड टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र से बेहतर शुरुआत की अपेक्षा रहेगी. इसी तरह डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे. गेंदबाजी में काइल जैमीसन बेहतर प्रदर्शन कर टीम हावी करने का प्रयास करेंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 टी20 मुकाबलों में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए हैं. संजू सैमसन भी अच्छी फॉर्म में है और अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. मार्क चैपमैन ने पिछले नौ टी20 मुकाबलों मैच में 170.37 की स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए हैं. डेरिल मिचेल भी वनडे सीरीज की सफलता को बरकरार खने का प्रयास करेंगे. वरुण चक्रवर्ती ने पिछले आठ मैच में 17 विकेट अपने नाम किए हैं. काइल जैमीसन ने पिछले सात टी20 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in T20I)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 11 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने सात मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सिर्फ चार मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. नागपुर की पिच धीमी और नीची रहती है. ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. यहां स्पिनर्स को भी पर्याप्त मदद मिलती है. यहां अब तक खेले गए 12 टी20 मैचों में से आठ में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और चार मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs NZ Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 25 मैच में टीम इंडिया ने 13 टॉस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने महज 12 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NZ 1st T20I Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (कप्तान), रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.