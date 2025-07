India vs England, 3rd Test Match 2025 Day 4 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने बनाए रन, भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा पहला सेशन; यहां देखें स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 3rd Test Match 2025 Day 4 Lunch Break Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 337 रनों से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने एक ओवर में बिना विकेट गवाएं दो रन बना लिए थे. आज यानी 13 जुलाई को चौथे दिन का खेल जारी हैं. चौथे दिन का लंच ब्रेक हो गया हैं. चौथे दिन का लंच ब्रेक होने तक इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवर में चार विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं. जो रूट नाबाद 17 रन और बेन स्टोक्स नाबाद 2 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें:

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

England 387 & 98/4 (H Brook 23, Siraj 2/11), lead India (387) by 98 runs at Lunch on Day 4 at Lord's#ENGvsIND #INDvsENG

— CricketNDTV (@CricketNDTV) July 13, 2025