India Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: England vs South Africa, 2nd ODI Match 2025 Video Highlights: दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराया, 2-0 से सीरीज में बनाई अजेय बढ़त; यहां देखें ENG बनाम SA मैच का पूरा हाइलाइट्स

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला हैं. यह सीजन टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन होने जा रहा है, जो टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस बीच टी20 फॉरमेट में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

2016 में खेले गए सीजन में टीम इंडिया ने जीता था खिताब

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में साल 2016 में खेले एशिया कप में टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था. इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएई को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को आठ विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था. फाइनल में शिखर धवन ने 60 रन की पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

2022 में सुपर 4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी टीम इंडिया

टी20 फॉरमेट में साल 2022 में दूसरी बार एशिया कप खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी. ग्रुप-A में मौजूद टीम इंडिया ने पाकिस्तान और हांगकांग को हराते हुए अगले चरण में जगह बनाई थी. इसके बाद सुपर-4 में टीम इंडिया को श्रीलंका और पाकिस्तान से हार मिली थी, जबकि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया था. उस बार श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए खिताब जीता था.

इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली टी20 फॉरमेट में हुए एशिया कप में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने नौ पारियों में 85.80 की औसत और 132.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 429 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए थे. विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने नौ पारियों में 30.11 की औसत और 141.14 की स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे. इन दोनों के अलावा सूर्यकुमार यादव ने पांच पारियों में 34.75 की औसत से 139 रन बनाए थे.

इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

टी20 फॉरमेट में हुए एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज हैं. भुवनेश्वर कुमार ने छह पारियों में 9.46 की औसत और 9.46 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए हैं. भुवनेश्वर कुमार ने एक पारी में पांच विकेट हॉल भी लिया है. भुवनेश्वर कुमार के अलावा हार्दिक पांड्या ने आठ मैचों में 18.81 की औसत और 7.01 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट अपने नाम किए हैं. इन दोनों के अलावा जसप्रीत बुमराह ने पांच मैचों में 15.66 की औसत से छह विकेट लिए हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.