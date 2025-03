India Beat New Zealand, Champions Trophy 2025 Final Match Scorecard: फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को विकेट से 4 हराकर टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा, रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे थे. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर थीं.

यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड:

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 251 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से स्टार आलराउंडर डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 63 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान डेरिल मिशेल ने 101 गेंदों पर तीन चौके लगाए. डेरिल मिशेल के अलावा माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 53 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के अलावा मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 252 रन बनाने थे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए महज 112 गेंदों पर 105 रन बोर्ड पर लगा दिए. टीम इंडिया ने महज 49 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर ने 48 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को कप्तान मिशेल सेंटनर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मिशेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल के अलावा काइल जैमीसन और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट लिए. टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर ली हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में करीब आठ महीने में टीम इंडिया ने दो आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम कर चुकी हैं.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 251/7, 50 ओवर (विल यंग 15 रन, ​​रचिन रविंद्र 37 रन, केन विलियमसन 11 रन, डेरिल मिशेल 63 रन, टॉम लैथम 14 रन, ग्लेन फिलिप्स 34 रन, माइकल ब्रेसवेल नाबाद 53 रन, मिशेल सेंटनर 8 रन और नाथन स्मिथ नाबाद 0 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (मोहम्मद शमी 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट और रवींद्र जड़ेजा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 254/6, 49 ओवर (रोहित शर्मा 76 रन, शुभमन गिल 31 रन, विराट कोहली 1 रन, श्रेयस अय्यर 48 रन, अक्षर पटेल 29 रन, केएल राहुल नाबाद 34 रन, हार्दिक पांड्या 18 रन और रवींद्र जडेजा नाबाद 9 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (काइल जैमीसन 1 विकेट, मिशेल सेंटनर 2 विकेट, माइकल ब्रेसवेल 2 विकेट और रचिन रविंद्र 1 विकेट).