IND vs PAK, T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: सुपर 4 में कल होगा टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, मैच से पहले जानें कौनसे DTH चैनल नंबरों पर LIVE देखें, मोबाइल पर ऐसे उठाए स्ट्रीमिंग का लुफ्त

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Four, Match 2: एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट के सुपर 4 का दूसरा मुकाबला रविवार यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं.

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

टीम इंडिया के युवा घातक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 82.06 की औसत से 413 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा के अलावा अभिषेक शर्मा ने 10 पारियों में 204.02 की स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने 10 मैचों में 27 विकेट झटके हैं. पाकिस्तान के लिए सैम अयूब ने 10 पारियों में 262 रन बनाए हैं और साहिबजादा फरहान ने 10 पारियों में 246 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज ने 10 मैचों में 6.44 की इकॉनमी से 20 विकेट चटकाए हैं.

एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup In T20 Format)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में चार मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में, दूसरा 2022 और तीसरा मुकाबला इसी सीजन में खेला गया हैं. तीनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें चार बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. तीन मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

टीम इंडिया के मैच लाइव देखें इन DTH चैनल नंबरों पर (Asia Cup TATA Play Channel Number)

भारत में एशिया कप 2025 का रोमांचक लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) चैनलों पर उपलब्ध होगा. क्रिकेट फैंस की सुविधा के लिए अलग-अलग DTH प्लेटफ़ॉर्म टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, वीडियोकॉन डी2एच और सन डायरेक्ट (Tata Play, Airtel Digital TV, Dish TV, Videocon d2h और Sun Direct) पर चैनल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.

चैनल नाम Tata Play Airtel DTH Dish TV Videocon d2h Sun Direct Sony Sports Ten 1 471 285 611 611 506 Sony Sports Ten 1 HD 470 286 610 610 - Sony Sports Ten 3 476 289 615 615 - Sony Sports Ten 3 HD 475 290 614 614 - Sony Sports Ten 5 484 291 623 623 - Sony Sports Ten 5 HD 483 292 622 622 - DD Sports (Free) - - - - 510

डीडी फ्री डिश (DD Free Dish) उपयोगकर्ताओं के लिए DD Sports चैनल 79 नंबर पर सभी भारत के मैच और फाइनल free में देखे जा सकते हैं.

कैसे देखें लाइव टेलीकास्ट

अपने DTH प्रोवाइडर के अनुसार ऊपर दिए गए चैनल नंबर पर ट्यून करें.

Sony Sports Ten 1 (English), Ten 3 (Hindi) और Ten 5 (सहित HD वर्ज़न) पर लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगा.

मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए Sony LIV ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

DD Sports पर फ्री में देखें लाइव (Asia Cup On DD Free Dish)

सुनिश्चित करें कि आपके DTH पैक में Sony Sports चैनल (SD या HD) active हों, ताकि बिना किसी रुकावट के आप सभी मुकाबले देख सकें. वहीं, DD Sports पर भारत के सभी मैच और फाइनल बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे, खासकर DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए. इसके अलावा, दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.