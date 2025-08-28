IND vs PAK Stats At Dubai: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें भारत के आकंड़ें

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Sri Lanka, 1st ODI Match Harare Pitch Report And Weather Update: हरारे में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल
9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.
इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है.
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. जहां टीम इंडिया का सामना यूएई से होगा. टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 2 बड़े शहर (अबू धाबी और दुबई) में किया जा रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 11 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि अबू धाबी में आठ मुकाबले खेले जाएंगे. कुल आठ टीमें उतरेंगी और फाइनल मुकाबला दुबई में ही आयोजित होगा. ऐसे में दुबई स्टेडियम के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
दुबई की पिच पर स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है. यहां नई गेंदों के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी शुरुआत मिल सकती है. इस मैदान पर खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को अपनी नजरें जमानी होगी. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. यहां ज्यादा बड़े-बड़े शॉट्स नहीं लगते, बल्लेबाजों को संयम से खेलना होता है.
दुबई स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
बता दें कि टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 5 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि एक मैच ट्राई रहा था. टाई मुकाबला टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. टीम इंडिया दुबई के मैदान पर हॉन्ग कॉन्ग, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हरा चुकी है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर वनडे और टी20 मुकाबले मिलाकर कुल 15 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 10 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि 4 मैचों में हार का सामना किया है. टीम इंडिया ने दुबई के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले हैं. इस दौरान तीनों मैचों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दिया है.
एशिया कप में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड (Ind vs Pak Head To Head Record In ODI Asia Cup)
एशिया कप के वनडे मैचों में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने आठ मुकाबलों में जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान ने महज पांच मैच जीते हैं. इन मुकाबलों में दो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला.
एशिया कप टी20 फॉरमेट में ऐसा रहा है टीम इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड (IND vs PAK Asia Cup in T20 Format)
टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉरमेट में तीन मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में और दूसरा 2022 में मुकाबले खेले गए हैं. दोनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.
टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार
टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 65 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 43 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.
नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.