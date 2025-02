IND vs PAK, ICC Champions Trophy 2025 5th Match Stats And Preview: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा घमासान, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Champions Trophy, 2025 5th Match Record And Milestone: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी 23 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. यह ग्रुप ए का तीसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह दूसरा मैच होगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के कंधों पर हैं. IND vs PAK, ICC Champions Trophy 2025 5th Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट से बाहर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

यह मुकाबला महज पॉइंट्स टेबल के लिए ही नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान की लड़ाई भी होगी. अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की है, जबकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. हाल के कुछ सालों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर निराशाजनक रहा है. पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ने निराश किया. अब फखर ज़मान चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और उनकी जगह टीम में इमाम-उल-हक को शामिल किया गया है. बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को तेज शुरुआत देने की जरूरत होगी. खुशदिल शाह और आगा सलमान पिछले मैच में अच्छी लय में नजर आए थे. गेंदबाजी में पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के रूप में एक मजबूत पेस अटैक है.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत दिख रहा है. रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं. मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं. गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का बढ़िया कॉम्बिनेशन है. दुबई की धीमी पिच पर स्पिनर्स की भूमिका अहम होगी.

हेड टू हेड (IND vs PAK Head to Head)

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक 135 मुकाबला खेला गया है, जो किसी भी अन्य क्रिकेट फॉर्मेट की तुलना में सबसे अधिक हैं. टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान वनडे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक 73 मैच जीते हैं, जबकि टीम इंडिया ने 57 मैचों में जीत दर्ज की है. इसके अलावा, 5 मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला है.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज विराट कोहली को 14,000 रन तक पहुंचने के लिए 15 रनों की जरूरत है.

चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली को भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 20 रनों की दरकार है.

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैचों में विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 53 रनों की आवश्कयता है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज 9,000 रन पूरे करने के लिए 1 रन की जरूरत है.

चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ रवींद्र जडेजा को भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल को 2,000 रन तक पहुंचने के लिए 66 रन की आवश्कयता है.