Today's Googly: 1983 विश्व कप में भारत ने कितने ओवर में 183 रन बनाए? जानें इस मजेदार सवाल का दिलचस्प जवाब

महाराजा यादविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम (Photo credits: X/@rohit_balyan)

India Made 183 in How Many Overs in the 1983 World Cup?: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 25 जून 1983 का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था. यही वो दिन था जब टीम इंडिया ने दुनिया को हैरान करते हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया. फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत ने पश्चिमी इंडीज जैसी दिग्गज टीम को हराकर इतिहास रच दिया. अब अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, "भारत ने 1983 विश्व कप में भारत ने कितने ओवर में 183 रन बनाए?" या इंडिया ने कितने ओवर में 1983 वर्ल्ड कप जीता? तो इसका सीधा जवाब है, ''भारत ने 183 रन 54.4 ओवर में बनाए थे.''

उस दौर में क्रिकेट 60 ओवर का होता था, न कि आज के जैसे 50 ओवर का. भारतीय टीम पूरे 60 ओवर भी नहीं खेल पाई और 54.4 ओवर में 183 रन पर ऑलआउट हो गई.

इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में दर्ज

इसी छोटे से स्कोर को टीम इंडिया ने अपनी धैर्य और एकता से ऐसा मजबूत बना दिया कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके नाम हो गई. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सामने था वेस्ट इंडीज का खौफनाक गेंदबाज़ी अटैक, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और जोएल गार्नर जैसे तूफानी बॉलर. लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह 183 का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया.

उस वक्त शायद ही किसी को यकीन रहा हो कि भारत ये स्कोर बचा पाएगा. लेकिन फिर जो हुआ, वो क्रिकेट के इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में दर्ज हो गया. वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई. भारत ने ये मैच 43 रन से जीत लिया.

मैन ऑफ द मैच चुने गए मोहींदर अमरनाथ

मोहींदर अमरनाथ को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. वहीं कपिल देव की कप्तानी में टीम ने लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी उठाई, वो तस्वीर आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैन की आंखों में ताजा है.

इस जीत ने क्रिकेट को भारत में एक धर्म बना दिया. गांव-गांव, गली-गली क्रिकेट खेलने का जो जुनून आज दिखता है, उसकी नींव 1983 की इस जीत से ही रखी गई थी.