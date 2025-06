IND U-19 vs ENG U-19 2nd ODI 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम ने भारत को 1 विकेट से हराकर 1-1 से सीरीज की बराबर, कप्तान थॉमस रीव ने ठोका शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड u19 बनाम भारत u19(Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वन-डे सीरीज का दूसरा मुकाबला होव (Hove) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला गया. भारत और इंग्लैंड अंडर-19 टीमों के बीच खेले गए दूसरे युवा वनडे मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था, जहां इंग्लैंड ने अंतिम ओवर में 1 विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 49 ओवर में 290 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 49.3 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इंग्लैंड की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 47 रन तक उनके तीन विकेट गिर गए थे. लेकिन कप्तान और विकेटकीपर थॉमस रियू ने कमाल की बल्लेबाज़ी करते हुए 89 गेंदों में 131 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे. भारतीय अंडर19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को दिया 291 रनों का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी ने खेला तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रियू ने रॉकी फ्लिंटोफ़ (39) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को जीत की राह पर ला खड़ा किया. हालांकि रियू के आउट होने के बाद इंग्लैंड का निचला क्रम लड़खड़ा गया. भारत के लिए अम्ब्रिश आरएस ने 4 विकेट लिए, जबकि हेनिल पटेल और युधाजित गुहा को 2-2 सफलता मिली। अंतिम ओवरों में सेबास्टियन मॉर्गन (20*) और एलेक्स फ्रेंच (3*) ने संयम बनाए रखा और इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इस जीत के साथ सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है.

भारत और इंग्लैंड अंडर-19 टीमों के बीच खेले जा रहे दूसरे युवा वनडे मुकाबले में भारतीय टीम 49 ओवरों में 290 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. मैच इंग्लैंड में खेला जा रहा है और टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत की शुरुआत बेहद खराब रही जब कप्तान आयुष म्हात्रे पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी (45) और विहान मल्होत्रा (49) ने दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की अहम साझेदारी कर पारी को संभाला. मिडिल ऑर्डर में मौल्याराजसिंह चावड़ा (22), अभिज्ञान कुंडू (32) और राहुल कुमार (47) ने अहम योगदान दिया.

अंत में कनीष्क चौहान ने 36 गेंदों में 45 रनों की तेज़ पारी खेली, जबकि मोहम्मद एनान ने 6 और हेनिल पटेल ने 8 रन बनाए। युधाजित गुहा 1 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत को अतिरिक्त 32 रन मिले, जिसमें 26 वाइड गेंदें शामिल थीं। इंग्लैंड के लिए एएम फ्रेंच ने 10 ओवर में 71 रन देकर 4 विकेट लिए. जैक होम को 3, एलेक्स ग्रीन को 2 और सेबास्टियन मॉर्गन को 1 विकेट मिला.