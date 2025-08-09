Rohit Sharma Retirement: ICC की पोस्टर ने दूर की रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलें, वनडे में 'हिटमैन' की कप्तानी का जलवा बरकरार

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rohit Sharma Retirement: भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच एक बार फिर जोश देखने को मिला, जब ICC ने हाल ही में प्रकाशित अपने पोस्टर में रोहित शर्मा को भारत की 50 ओवर टीम का चेहरा बनाया. यह पोस्टर न सिर्फ एक विजुअल प्रमोशन है, बल्कि फैन्स के लिए स्पष्ट संकेत भी है कि वनडे क्रिकेट में अब भी वही 'हिटमैन' रोहित शर्मा भारत के असली कप्तान हैं. हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता और एक बार फिर उनका नेतृत्व मजबूत और दिखाई देने लगा. हालांकि, इस ऐतिहासिक जीत के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आईं कि रोहित वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन खुद रोहित शर्मा ने इन सभी अटकलों को नकारते हुए कहा है कि वे फिलहाल वनडे क्रिकेट खेलना और टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे. टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! ऋषभ पंत समेत ये तीन स्टार खिलाड़ी नहीं खेलेंगे एशिया कप, जानिए क्या हैं वजह

BCCI में मौजूद कुछ धड़ों में जरूर यह सवाल खड़ा हुआ है कि रोहित की उम्र और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे युवा कप्तानों की मौजूदगी के चलते वनडे कप्तानी में दीर्घकालिक बदलाव कब होगा. लेकिन, फैंस के लिए हालिया ICC का यह पोस्टर भी एक ठोस संदेश लेकर आया है. कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कमान हिटमैन के ही हाथों में रह सकती है.

प्रासंगिक यह है कि अब टेस्ट और टी20 टीम की कप्तानी शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव जैसे युवा खिलाड़ियों को दी जा चुकी है. रोहित शर्मा ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 से कप्तानी और टेस्ट कप्तानी दोनों स्वेच्छा से छोड़ी थीं. बावजूद इसके, वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव और नेतृत्व भारतीय क्रिकेट का मजबूत आधार बना हुआ है.

ICC की पोस्टर

ICC POSTER FOR INDIA Vs ENGLAND WHITE BALL SERIES IN 2026. 🇮🇳 - Rohit Sharma & Harry Brook in the poster..!!!! pic.twitter.com/l7Q5rtD3vR — Tanuj (@ImTanujSingh) August 8, 2025

आईसीसी के पोस्टर पर रोहित शर्मा के साथ इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को भी जगह मिली है. यह पोस्टर 2026 में भारत-इंग्लैंड लिमिटेड ओवर सीरीज़ को प्रमोट करता है. टीम इंडिया जुलाई 2026 में इंग्लैंड दौरे पर पांच टी20 और तीन वनडे खेलेगी; इसी को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. ऐसी अफवाहें भी रहीं कि रोहित और विराट कोहली अपनी मर्जी से और सही वक्त पर ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. दोनों दिग्गजों की मौजूदगी अगले दो-तीन साल तक भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का कारण बनी रहेगी. ICC के पोस्टर और रोहित शर्मा की हालिया बयानबाजी ने वनडे क्रिकेट में उनकी कप्तानी को लेकर हर तरह की आशंका दूर कर दी है. फैंस को भरोसा है कि 2027 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कमान सुरक्षित हाथों में है.