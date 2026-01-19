ICC की आखिरी चेतावनी: बांग्लादेश पर मंडराया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, स्कॉटलैंड ले सकता है जगह

बांग्लादेश क्रिकेट टीम

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भविष्य को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश पर आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना सीधा क्वालिफिकेशन खोने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. अगर टीम के प्रदर्शन और आईसीसी रैंकिंग में तत्काल सुधार नहीं हुआ, तो उनकी जगह एक यूरोपीय टीम, विशेषकर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है. यह घटनाक्रम एशियाई क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

रैंकिंग में गिरावट बनी मुख्य वजह

आईसीसी के नियमों के मुताबिक, वर्ल्ड कप के लिए सीधा क्वालिफिकेशन मुख्य रूप से एक निश्चित कट-ऑफ तारीख तक की टी20 रैंकिंग पर निर्भर करता है. बांग्लादेश पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहा है. द्विपक्षीय सीरीज में लगातार हार और बड़े टूर्नामेंटों में औसत प्रदर्शन के कारण उनकी रैंकिंग में भारी गिरावट आई है. इसी रैंकिंग का फायदा अब स्कॉटलैंड जैसी उभरती हुई टीमों को मिलने की संभावना है.

स्कॉटलैंड की दावेदारी हुई मजबूत

स्कॉटलैंड ने हाल के वर्षों में एसोसिएट देशों के बीच शानदार खेल दिखाया है. यूरोपीय क्वालीफायर्स और अंतरराष्ट्रीय मैचों में स्कॉटलैंड के निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें रैंकिंग में ऊपर धकेला है. आईसीसी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यदि बांग्लादेश अपनी रैंकिंग में सुधार करने में विफल रहता है, तो स्कॉटलैंड तकनीकी आधार पर वर्ल्ड कप के मुख्य ग्रुप में उनकी जगह ले सकता है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ( BCB) के लिए कठिन चुनौती

आईसीसी की इस 'अंतिम चेतावनी' ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के भीतर हलचल तेज कर दी है. बोर्ड अब घरेलू क्रिकेट संरचना और राष्ट्रीय टीम के चयन को लेकर दबाव में है. विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश को अपनी साख बचाने के लिए आने वाली सीरीज में न केवल जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपनी रेटिंग अंक सुधारने होंगे.

पृष्ठभूमि और संदर्भ

यह पहली बार नहीं है जब किसी पूर्ण सदस्य देश (Full Member Nation) पर इस तरह का खतरा मंडराया है. आईसीसी अब खेल के विस्तार के लिए रैंकिंग और योग्यता के नियमों को लेकर अधिक सख्त हो गया है. इससे पहले भी वेस्टइंडीज जैसे बड़े देश को वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था. बांग्लादेश के लिए यह स्थिति न केवल खेल के लिहाज से बल्कि आर्थिक और प्रायोजन (Sponsorship) के नजरिए से भी नुकसानदेह साबित हो सकती है.