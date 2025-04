Hyderabad vs Mumbai, TATA IPL 2025 41th Match Stats And Preview: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा महा मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 41th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 41वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. Hyderabad vs Mumbai, TATA IPL 2025 41th Match Winner Prediction: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 पारियों में 39.75 की औसत और 170.97 की स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए हैं. ट्रेविस हेड का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन रहा है. मुंबई इंडियंस के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 23 पारियों में 132.63 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा है.

आईपीएल 2025 में अबतक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को महज दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस ने आठ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम को चार मैच जीते और चार मुकाबले गंवाए हैं. ऐसे में दोनों टीमें अगले मैच को जीतकर अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के आकंड़ें (MI vs SRH Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. इस सीजन के पहली भिड़ंत में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन अपना 200वां टी20 खेलने के लिए तैयार हैं.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को 100 विकेट पूरे करने के लिए एक विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज रोहित शर्मा को 12 हजार रन पूरे करने के लिए 12 रनों की दरकार है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को चार हजार रन पूरे करने के लिए 73 रनों की आवश्कयता है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 300 विकेट पूरे करने के लिए एक विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को MI के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दो विकेट की दरकार है.