Hardik Pandya Stats In T20I Asia Cup: टी20 एशिया कप में कुछ ऐसा रहा हैं हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन, यहां देखें घातक आलराउंडर के आकंड़ें

हार्दिक पांड्या (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs United Arab Emirates, Tri-Series 2025 6th Match 2025 Video Highlights: रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रनों से दी शिकस्त, गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें AFG बनाम UAE मैच का पूरा हाइलाइट्स

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

टी20 एशिया कप में कुछ ऐसा रहा है हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन

बता दें कि इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने आठ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान हार्दिक पांड्या 16.60 के औसत से जहां कुल 83 रन बनाए हैं. तो वहीं हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी में प्रदर्शन देखा जाए तो उसमें 18.81 के औसत से 11 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. ऐसे में हार्दिक पांड्या से आगामी एशिया कप में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है.

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला हैं. यह सीजन टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन होने जा रहा है, जो टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में टीम इंडिया लंबे समय के बाद खेलते हुए नजर आएगी, जिसमें कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहने वाली हैं.

इस लिस्ट में एक नाम घातक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भी दर्ज है. पिछले कुछ सालों में हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया है. आगामी एशिया कप में हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका हैं. हार्दिक पांड्या के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खास क्लब में शामिल होने मौका हैं.

टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या इस खास क्लब में हो सकते हैं शामिल (Hardik Pandya New Milestone)

टीम इंडिया के दिग्गज आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अबतक कुल 114 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान हार्दिक पांड्या को 90 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है. हार्दिक पांड्या ने 27.87 के औसत से 1812 रन बनाए हैं. इस बीच हार्दिक पांड्या के बल्ले से पांच अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं.

वहीं हार्दिक पांड्या अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 135 चौके और 95 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं. ऐसे में हार्दिक पांड्या अगर आगामी एशिया कप में पांच छक्के और लगाने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे करने वाले के चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. टीम इंडिया की तरफ से अब तक रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ही ये कारनामा करने में कामयाब रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा - 205 छक्के

सूर्यकुमार यादव - 146 छक्के

विराट कोहली - 124 छक्के

केएल राहुल - 99 छक्के

हार्दिक पांड्या - 95 छक्के

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.