'यह देश के साथ धोखा है'...पाकिस्तान से मैच पर भड़के हरभजन सिंह, टीम इंडिया से पूछा तीखा सवाल

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से UAE में होने वाली है. यह टूर्नामेंट काफी चर्चा में है, क्योंकि इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पहली बार पाकिस्तान का सामना करने जा रहा है. उस हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हालात जंग जैसे हो गए थे. भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध खत्म कर दिए थे और इस मैच को खेलने के फैसले की भी काफी आलोचना हो रही है.

जैसे-जैसे एशिया कप नजदीक आ रहा है, भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह Harbhajan Singhने भी इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यह उन सैनिकों का मजाक उड़ाने जैसा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई.

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए हरभजन ने कहा, "उन्हें यह समझने की जरूरत है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं. मेरे लिए, सीमा पर खड़ा वह सैनिक, जो कभी-कभी अपनी जान कुर्बान कर देता है और घर वापस नहीं लौटता, उसका बलिदान हम सबके लिए बहुत बड़ा है. उसकी तुलना में एक क्रिकेट मैच न खेलना बहुत छोटी बात है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार का भी यही मानना है कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई चल रही हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम उनके साथ क्रिकेट खेलने चले जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे हल नहीं हो जाते, तब तक क्रिकेट बहुत छोटी चीज है. देश हमेशा सबसे पहले आता है."

पूर्व स्पिनर ने यह भी साफ किया कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है और भारतीय खिलाड़ियों को इस बात का सम्मान करना चाहिए.

हरभजन ने कहा, "हमारी जो भी पहचान है, वह इस देश की वजह से है. चाहे आप खिलाड़ी हों, एक्टर हों या कोई और, कोई भी देश से बड़ा नहीं है. देश पहले आता है और हमें उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए."

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "क्रिकेट मैच ना खेलना देश के सामने बहुत मामूली सी चीज़ है."

आपको बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को होना है. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.