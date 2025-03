GT vs PBKS, IPL 2025 5th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी पंजाब किंग्स, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team, IPL 2025 5th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पांचवां मुकाबला आज यानी 25 मार्च गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. GT vs PBKS, T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पिछले सीजन में अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर् को खिताब जिताने वाले श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब किंग्स की अगुवाई करते नजर आएंगे. श्रेयस अय्यर अपनी नई टीम के साथ अभियान की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेंगे. इस बीच दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड (GT vs PBKS Head To Head)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. इन पांच मुकाबलों में गुजरात टाइटंस की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स ने दो मैच जीते है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ 2 मैच खेले गए थे. दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किए थे.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं यह बड़े रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 4,500 रन पूरे करने के लिए 29 रनों की जरूरत हैं.

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को शुभमन गिल को अहमदाबाद में 1,000 आईपीएल रन पूरे करने के लिए 47 रनों की दरकार हैं.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के दिग्गज आलराउंडर राशिद खान को 150 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की आवश्कयता हैं.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के दिग्गज आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर अपना 150वां टी20 खेलने के लिए तैयार हैं.

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के स्टार गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को 50 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की जरूरत हैं.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 6,000 रन पूरे करने के लिए 26 रनों की दरकार हैं.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के दिग्गज आलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को 6,500 रन पूरे करने के लिए 72 रनों की आवश्यकता हैं.

आईपीएल में पंजाब किंग्स के दिग्गज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को 50 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की जरूरत हैं.