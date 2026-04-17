GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के उम्मीदों पर फेरा पानी, 5 विकेट से मिली करारी हार; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 25वां मुकाबला 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में जीत की राह पर लौटना चाहेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कैमरून ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 87 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर 180 रन बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैमरून ग्रीन ने सबसे ज्यादा 79 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कैमरून ग्रीन ने 55 गेंदों पर सात चौके और चार छक्के लगाए. कैमरून ग्रीन के अलावा रोवमैन पॉवेल ने 27 रन बनाए.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. कगिसो रबाडा के अलावा अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट चटकाए. गुजरात टाइटंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 181 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए. गुजरात टाइटंस की टीम ने 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 86 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शुभमन गिल ने 50 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्के लगाए. शुभमन गिल के अलावा जोस बटलर ने 25 रन बटोरे.

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को सुनील नारायण ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. वरुण चक्रवर्ती के अलावा सुनील नारायण, रमनदीप सिंह और वैभव अरोड़ा ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 180-10, 20 ओवर (टिम सीफर्ट 19 रन, अजिंक्य रहाणे 0 रन, अंगकृष रघुवंशी 8 रन, कैमरून ग्रीन 79 रन, रोवमैन पॉवेल 27 रन, अनुकूल रॉय 9 रन, रिंकू सिंह 1 रन, रमनदीप सिंह 17 रन, सुनील नारायण 0 रन, कार्तिक त्यागी 6 रन और वैभव अरोड़ा नाबाद 0 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 2 विकेट, कगिसो रबाडा 3 विकेट, अशोक शर्मा 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट और राशिद खान 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 181/5, 19.4 ओवर (शुभमन गिल 86 रन, साई सुदर्शन 22 रन, जोस बटलर 25 रन, वाशिंगटन सुंदर 13 रन, ग्लेन फिलिप्स 19 रन, राहुल तेवतिया नाबाद 7 रन और शाहरुख खान नाबाद 3 रन, अशोक शर्मा रन, कैगिसो रबाडा रन, मोहम्मद सिराज रन और प्रिसिध कृष्णा रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (सुनील नारायण 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, रमनदीप सिंह 1 विकेट और वैभव अरोड़ा 1 विकेट).

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.