GT vs DC, TATA IPL 2025 35th Match 1st Inning Scorecard: दिल्ली ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 204 रनों का टारगेट, आशुतोष शर्मा और अक्षर पटेल ने खेली धमाकेदार पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 35th Match IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 35वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक शानदार प्रदर्शन किया हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ टॉप पर हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की टीम आठ पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं. यह भी पढ़ें: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

आईपीएल 2025 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड

Ashutosh Sharma's quick-fire cameo powers Delhi Capitals to 203/8 in Ahmedabad! 💙💪

Can Gujarat Titans chase down their first-ever 200+ total in IPL history? 🤔🔥#Cricket #GTvDC #IPL2025 #Spoetskeeda pic.twitter.com/ymU2rlCFEd

— Sportskeeda (@Sportskeeda) April 19, 2025