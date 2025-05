GT vs CSK, TATA IPL 2025 67th Match Live Streaming: आज चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर टेबल टॉपर बना रहना चाहेगी गुजरात टाइटंस, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, TATA IPL 2025 67th Match Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज आईपीएल में डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा. इस सीजन का 67वां मुकाबला आज यानी 25 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एमएस धोनी (MS Dhoni) के कंधों पर हैं.

अब तक नौ मैच जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह बना चुकी गुजरात टाइटंस की टीम का लक्ष्य पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बने रहने का होगा. प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स अपने खेल के स्तर में सुधार करना चाहेगी. गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन में महज तीन मैचों में जीत मिली है और वह आखिरी पायदान पर है. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (GT vs CSK Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबतक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पड़ला भारी रहा हैं. गुजरात टाइटंस की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स को महज तीन मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. पहले मैच में गुजरात टाइटंस को 35 रन से जीत मिली थी. दूसरे मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने 35 रन से अपने नाम किया था. इस मुकाबले को जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वां मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा?

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वां मुकाबला आज यानी 25 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि टॉस इससे आधे घंटे पहले होगा.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वां मुकाबला किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वां मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर उपलब्ध होगा.

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वें मुकाबला की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 67वें मैच को ऑनलाइन जियोहॉटस्टार (JioHotstar) एप पर देखा जा सकता है. इसके साथ ही मैच से जुड़े लाइव अपडेट फैंस https://hindi.latestly.com/sports/ पर भी पढ़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

चेन्नई सुपर किंग्स: आयुष म्हात्रे, डेवोन कॉनवे, उर्विल पटेल, रविंद्र जडेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर/कप्तान), अंशुल कंबोज, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और खलील अहमद.

नोट: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.