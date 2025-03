Girl Fan’s Angry Reaction to MS Dhoni’s Dismissal: MS धोनी के आउट होने पर फूटा लड़की का गुस्सा, देखें फैन का क्यूट वीडियो, गुस्से में Netizens ने बोला सामने होता तो गला ही दबा देती

Girl Fan’s Angry Reaction to MS Dhoni’s Dismissal: एमएस धोनी निस्संदेह पूरे भारत में सबसे पसंदीदा क्रिकेटरों में से एक हैं, और उनके आउट होने के बाद एक फैन काफी नाराज नजर आई. यह वाकया 30 मार्च को गुवाहाटी में खेले गए RR बनाम CSK आईपीएल 2025 मैच के दौरान हुआ. पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) कप्तान धोनी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ हार के बाद चर्चा में थे, जब वह नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने खुद को सातवें नंबर पर प्रमोट किया और 11 गेंदों पर 16 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था. हालांकि, वह अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा का शिकार बन गए. इसी दौरान, स्टेडियम में बैठी एक महिला फैन का गुस्से से भरा रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. पहले तो वह हैरान नजर आईं, फिर मैदान की ओर इशारा करते हुए गुस्से में अपना मुट्ठी भींचकर नाराजगी जाहिर की.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, फैंस ने भी इस पर दीं मजेदार प्रतिक्रियाएं

फैंस का रिएक्शन