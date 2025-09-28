AUS vs NZ Chappell-Hadlee T20I Series 2025 Schedule: जानिए न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया चैपल-हैडली टी20आई सीरीज का, स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग, वेन्यू और टाइम टेबल समेत फुल शेड्यूल

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया( Credit:X@blackcaps and @CricketAus)

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की चैपल-हैडली टी20आई सीरीज 2025 का आयोजन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच होगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों को मजबूत करने का काम करेगी. ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रांस-तस्मान पड़ोसी देश न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड इस सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ सफल टी20आई और टेस्ट दौरे के बाद उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर आ रही है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले जानिए भारत ने आखिरी बार कब जीता था टी20 एशिया कप का ख़िताब?

ब्लैककैप्स की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल करेंगे। टीम में काइल जैमीसन और बेन सियर्स जैसे खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं, जबकि मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, मैट हेनरी, रचिन रविंद्रा और टिम सीफर्ट जैसे सितारे भी टीम का हिस्सा होंगे. हालांकि मिशेल सैंटनर, फिन एलन, एडम मिल्ने और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी चोटों के कारण बाहर हैं.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की कप्तानी में 14 सदस्यीय मजबूत स्क्वाड चुना है, जिसमें मार्नस स्टोइनिस की भी वापसी हुई है. टीम में ज़ेवियर बार्टलेट, मिच ओवेन, मैट कुहनमैन जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ ट्रैविस हेड, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल और एडम ज़म्पा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं. मिचेल स्टार्क ने संन्यास ले लिया है, जबकि पैट कमिंस अभी पीठ की चोट से उबर रहे हैं, इसलिए दोनों ही टीम में शामिल नहीं हैं.

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया चैपल-हैडली T20I सीरीज 2025 पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला टीमें स्थल समय (IST) 1 अक्टूबर पहला T20I न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 11:45 बजे 3 अक्टूबर दूसरा T20I न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 11:45 बजे 4 अक्टूबर तीसरा T20I न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 11:45 बजे

सीरीज का वेन्यू: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफेद गेंद सीरीज एक ही स्थान पर आयोजित की जाएगी। सभी मुकाबले बे ओवल, माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे.

न्यूजीलैंड स्क्वाड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, रचिन रविंद्रा, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट, इश सोढ़ी

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, ज़ेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन द्वारशुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया चैपल-हैडली T20I सीरीज 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20आई सीरीज 2025 के मुकाबलों का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) के पास डिजिटल अधिकार हैं, इसलिए मैच Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होंगे (जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक हो सकता है)। इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी पास खरीदने के बाद मैच देखे जा सकते हैं। टीवी पर प्रसारण Sony TEN चैनलों पर किया जाएगा.