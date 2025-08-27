Gautam Gambhir T20 Stats As Head Coach: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कोच कुछ ऐसा रहा हैं गौतम गंभीर के आकंड़ें, एशिया कप से पहले देखें रिपोर्ट कार्ड

गौतम गंभीर(Photo : X)

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. गौतम गंभीर जबसे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं, व्हाइट बॉल मैचों में उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. टेस्ट सीरीज में मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है. एशिया कप से पहले चलिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गौतम गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड कैसा है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं गौतम गंभीर का प्रदर्शन (Gautam Gambhir T20 Stats As Head Coach)

जबसे गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बने हैं तब से टीम इंडिया ने कुल 13 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 11 बार जीत नसीब हुई है. बतौर कोच गंभीर का टी20 में जीत प्रतिशत करीब 85 का है. गौतम गंभीर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद हेड कोच बने थे. गौतम गंभीर ने पहली बार श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हेड कोच का पद संभाला था. 13 मैचों में टीम इंडिया की ये दो हार सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ आई हैं.

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टी20 टीम में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती ने बेहद शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है. गौतम गंभीर के कोच रहते टीम इंडिया पहली बार एशिया कप खेलती नजर आएगी.

एशिया कप में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड

बता दें कि वनडे फॉरमेट में खेले गए एशिया कप टूर्नामेंट्स में गौतम गंभीर ने 13 मैचों में 44.07 के बढ़िया औसत से 573 रन बनाए. इस दौरान गौतम गंभीर के बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकल चुके हैं. गौतम गंभीर कभी टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में नहीं खेले हैं. गौतम गंभीर आखिरी बार साल 2012 में एशिया कप में खेलते दिखे थे.

