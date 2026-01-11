Ex-RCB Cricketer Swastik Chikara: आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी स्वास्तिक चिकारा पर सोशल मीडिया यूज़र ने लगाए गंभीर आरोप, स्क्रीनशॉट किया शेयर; जानिए पूरा मामला

Ex-RCB Cricketer Swastik Chikara: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के युवा क्रिकेटर स्वास्तिक चिकारा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इंस्टाग्राम यूज़र राधिका शर्मा ने उन पर अनुचित व्यवहार और बार-बार मिलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. यह आरोप 10 जनवरी 2026 को सामने आए, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 1st ODI Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

क्या है पूरा मामला?

राधिका शर्मा के मुताबिक, यह घटना कानपुर के Z-Square मॉल की है. उन्होंने बताया कि वहां स्वास्तिक चिकारा अपने एक दोस्त के साथ घूम रहे थे. बातचीत की शुरुआत उन्होंने राधिका के मोबाइल कवर पर कमेंट करके की और फिर उन्हें और उनकी एक दोस्त को पास के स्टारबक्स कैफे में कॉफी पीने के लिए बुलाया.

राधिका का कहना है कि उस कैफे में उस समय भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें यह जानकारी बाद में मिली क्योंकि वह क्रिकेट की ज्यादा फैन नहीं हैं और खिलाड़ियों को पहचानती नहीं थीं.

महिला यूजर का दावा- पूर्व आरसीबी क्रिकेटर स्वास्तिक चिकारा उस पर एक कैफे में मिलने का दबाव बना रहे थे

सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद

राधिका ने आरोप लगाया कि इस मुलाकात के बाद स्वास्तिक चिकारा ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उनके अकाउंट ढूंढ लिए और मैसेज भेजने लगे.

राधिका के मुताबिक, “एक-दो दिन बाद वह फ्लर्ट करने लगे, इसलिए मैंने उन्हें रिमूव कर दिया. लेकिन इसके बाद भी वह मुझे किसी खास कैफे या रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बार-बार मैसेज करने लगे.”

उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात परेशान करने लगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अपनी दिलचस्पी न होने का संकेत दे दिया था. इसी वजह से उन्होंने यह सब सोशल मीडिया पर साझा किया ताकि लोग खिलाड़ी के व्यवहार के बारे में जान सकें.

कौन हैं स्वास्तिक चिकारा?

स्वास्तिक चिकारा उत्तर प्रदेश के उभरते हुए क्रिकेटर हैं. उन्होंने यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन कर खूब नाम कमाया था और उसी के दम पर उन्हें आईपीएल टीम आरसीबी ने खरीदा था. उन्हें विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी मिल चुका है.

हाल ही में वह विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए नजर आए थे. मैदान पर उनकी बल्लेबाजी की तारीफ होती रही है, लेकिन यह पहली बार है जब उनका नाम किसी ऑफ-फील्ड विवाद में सामने आया है.

अब तक क्या प्रतिक्रिया आई?

इस मामले पर फिलहाल स्वास्तिक चिकारा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. न ही आरसीबी और न ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है.

सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. कुछ लोग खिलाड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि जब तक कोई आधिकारिक शिकायत और जांच नहीं होती, तब तक किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस मामले में स्वास्तिक चिकारा या उनकी टीम की ओर से क्या सफाई दी जाती है.