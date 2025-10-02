पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर की 'आजाद कश्मीर' टिप्पणी से विवाद, भारत-पाक मैच से पहले बवाल

Sana Mir, Natalia Pervaiz | Instagram

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर (Sana Mir) एक विवादित बयान देकर चर्चा में आ गईं. श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच के दौरान उन्होंने खिलाड़ी नतालिया परवेज (Natalia Pervaiz) को ‘आजाद कश्मीर’ से आने वाली खिलाड़ी कहकर संबोधित किया. इस टिप्पणी ने भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है.

नतालिया परवेज का जन्म पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के भीमबर ज़िले के बांदला गांव में हुआ था. उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए लाहौर में रहकर ज्यादातर क्रिकेट खेलना पड़ा. सना मीर ने कॉमेंट्री के दौरान इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि “नतालिया को अपना क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है, क्योंकि वहां से उन्हें ज्यादा अवसर मिलते हैं.”

भारत-पाकिस्तान विवाद का नया अध्याय

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है. अब महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले यह बयान एक नए विवाद का कारण बन गया है. दरअसल, भारत हमेशा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान का ‘आजाद कश्मीर’ कहना भारत की संवेदनशीलता को छू जाता है.

BCCI का सख्त रुख – नो हैंडशेक पॉलिसी

इस विवाद के बीच भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों का मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भारतीय महिला टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा का पालन नहीं करेगी.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, “मैच में एमसीसी (MCC) नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन हैंडशेक या हग को लेकर हम अभी कुछ नहीं कह सकते.”

यह नीति पहले एशिया कप में भी देखने को मिली थी, जब भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, भारत ने उस समय ट्रॉफी पाकिस्तानी अधिकारी से लेने से भी मना कर दिया था.

विवाद से मैच पर बढ़ा रोमांच

महिला वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा से खास होता है, लेकिन इस बार सना मीर के बयान और बीसीसीआई की सख्त नीति ने मुकाबले को और भी हाई-वोल्टेज बना दिया है. फैंस की नज़रें अब 5 अक्टूबर के मैच पर टिकी हुई हैं, जहां मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह माहौल गर्म रहने वाला है.