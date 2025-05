England vs West Indies 1st ODI 2025: पहले वनडे के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, हैरी ब्रूक करेंगे कप्तानी, ब्रायडन कार्स की वापसी

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team 1st ODI 2025: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. जो 29 मई गुरुवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. नए व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक टीम की अगुआई करेंगे. जबकि लेग स्पिनर आदिल राशिद अपना 150वां वनडे मैच खेलेंगे. जेमी स्मिथ बेन डकेट के साथ थ्री लॉयन्स के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जबकि ऑलराउंडर जैकब बेथेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपना खेल दिखाने के बाद अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी पर लौटेंगे.

ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स पैर की अंगुली की चोट के बाद टीम में वापस लौटे हैं और जेमी ओवरटन और साकिब महमूद जैसे तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे। जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Ready for the Brook era! 🫡

We've named our XI for the #ENGvWI ODI series opener 🏟 👇

— England Cricket (@englandcricket) May 28, 2025