England vs South Africa, 1st T20I Match 2025 Cardiff Pitch Report And Weather Update: सोफिया गार्डन में इंग्लैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें कार्डिफ़ पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Cardiff Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था. अब पहले टी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहें हैं. यह भी पढें: India vs UAE 2nd Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका है. विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने मंगलवार (9 सितंबर) को इस बारे में जानकारी दी है. दरअसल, मिलर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते आगामी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. वनडे सीरीज में 2-1 की जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका अब टी20 प्रारूप में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगा. दूसरी ओर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

इस मुकाबले में सैम करन की वापसी इंग्लैंड के लिए अहम साबित हो सकती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केशव महाराज और डोनोवन फेरेरा को अपनी टीम में शामिल किया है. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को खेला जाएगा. जबकि, मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को खेला जाएगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA T20I Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 12 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. ऑलराउंडर सैम करन की टीम में वापसी हो गई है. सैम करन ने नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टी20 खेला था.

सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट (Sophia Gardens Pitch Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 का पहला मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में खेला जाएगा. सोफिया गार्डन में शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट में मदद मिलने की उम्मीद है. एक बार जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं, तो वे अच्छी कैरी का आनंद ले सकते हैं और अपने शॉट्स को अच्छी तरह से समय दे सकते हैं, हालांकि शुरुआत में धैर्य महत्वपूर्ण होगा. हालांकि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है, लगातार ओस और स्कोरबोर्ड को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को यहां फायदा मिला है.

कार्डिफ़ के मौसम का हाल (Cardiff Weather Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 का पहला मुकाबला आज यानी 10 सितंबर को कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान मौसम की भूमिका अहम हो सकती है. मुकाबले की शुरुआत में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है, जिससे खेल बाधित हो सकता है.

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA Likely Playing XI For 1st T20I vs ENG): एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन (ENG Playing XI For 1st T20I vs SA): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.