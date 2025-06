England vs India, 1st Test Day 3 Preview: लीड्स में तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज करेंगे वापसी या इंग्लैंड के बल्लेबाज बरसाएंगे रन, यहां जानें तीसरे दिन खेल से पहले पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Preview And Other Details: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच 20 जून से खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बना लिए हैं और वह अभी भी भारत से 262 रन पीछे है. ओली पोप 131 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाकर क्रीज़ पर मौजूद हैं, जबकि हैरी ब्रूक 0 पर टिके हुए हैं. जहां पहले बल्लेबाज़ी करते हुए टीम इंडिया ने 471 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं गेंदबाज़ी में भी भारत ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया. हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाज़ ओली पोप ने संघर्ष करते हुए नाबाद शतक जमाया और टीम को संभालने की कोशिश की. दोनों टीमों के बीच लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: England vs India, 1st Test Day 3 Live Streaming In India: लीड्स टेस्ट में तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या इंग्लैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (101), कप्तान शुभमन गिल (147) और विकेटकीपर ऋषभ पंत (134) की बेहतरीन पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 113 ओवरों में 471 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से जोश टंग और बेन स्टोक्स ने 4-4 विकेट लिए, जबकि शोएब बशीर ने एक विकेट हासिल किया. भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी आउट हो गए.

इसके जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. पारी के पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ज़ैक क्रॉली को केवल 4 रन पर चलता किया. इसके बाद बुमराह ने लगातार दबाव बनाए रखा और बेन डकेट (62) और जो रूट (28) को भी पवेलियन भेज दिया. बुमराह ने अब तक 13 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं. भारत के गेंदबाज़ों ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाज़ी की.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को हालांकि अब तक विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की. रविंद्र जडेजा ने भी नौ ओवर में 25 रन देकर कसी हुई गेंदबाज़ी की. अब तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम पर दबाव रहेगा क्योंकि भारत की बढ़त अभी भी 262 रनों की है और पहली पारी के प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास उच्च स्तर पर है. ओली पोप की मौजूदगी इंग्लैंड के लिए उम्मीद की किरण है.

सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. टीम इंडिया जून के महीने में इंग्लैंड का दौरा करेगी जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 20-24 जून लीड्स (Leeds) में, दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई बर्मिंघम (Birmingham), तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स (Lord's) में, चौथा टेस्ट 23-27 जुलाई मैनचेस्टर (Manchester) में और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लंदन (London) में खेला जाएगा.

हेडिंग्ले की पिच रिपोर्ट (Headingley Pitch Report)

इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 20 जून से लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा हैं. आज यानी 22 जून को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. हेडिंग्ले की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम का पूरा साथ मिलेगा. घास और शुरुआती नमी की वजह से पहले दिन गेंदबाजी आसान रहेगी. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच सूखती जाएगी और बल्लेबाजों के लिए मददगार बनती जाएगी. दूसरे और तीसरे दिन रन बनाना तुलनात्मक रूप से आसान होगा. स्पिनर्स को आखिरी 2 दिनों में मदद मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर यह पिच 5 दिन तक संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार की गई है.

लीड्स के मौसम का हाल (Leeds Weather Update)

इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 20 जून से लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा हैं. आज यानी 22 जून से तापमान गिरकर 22 डिग्री तक जाएगा और बादल छाए रहेंगे. 23 और 24 जून को बादलों के बीच धूप निकलेगी, वहीं 25 जून को मौसम साफ और हल्का गर्म रहेगा. बारिश की गंभीर आशंका नहीं है, ऐसे में पूरे 5 दिन खेल संभव है.

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs ENG Key Players To Watch Out): मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, जो रूट, बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते है परेशान (ENG vs IND Mini Battle): टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, जसप्रीत बुमराह और हैरी ब्रूक के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बता दें की भारत में टीवी पर टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. लाइव टेलीकास्ट के राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी. सीरीज के लिए दोनों के बीच एक करार होने की खबर पहले आई थी.

डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री में देखें भारत बनाम इंग्लैंड लाइव टेस्ट मैच

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैचों का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में होगा. इसके लिए कोई स्पेशल प्लान की जरुरत नहीं होगी.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.