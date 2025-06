ENG vs WI 3rd ODI 2025 Toss & Scorecard: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता टॉस; वेस्टइंडीज को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 03 जून(मंगलवार) को लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (Kennington Oval) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट का इतिहास 1973 से चला आ रहा है, अब तक दोनों टीमों के बीच 110 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 56 और वेस्टइंडीज ने 48 मुकाबले जीते हैं, छह मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में लाज बचानें उतरेगी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम, यहां जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता टॉस

Harry Brook has won the toss and we're going to bowl first! 🏏 📍The Kia Oval pic.twitter.com/1DLwaAk31L — England Cricket (@englandcricket) June 3, 2025

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेट कीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेस, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स

Three changes here at the Kia Oval from the last outing. IN: Evin Lewis, Sherfane Rutherford and Shamar Joseph. OUT: Jewel Andrew, Shimron Hetmyer & Matthew Forde. #ENGvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/bX2JjaBZK7 — Windies Cricket (@windiescricket) June 3, 2025

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स, साकिब महमूद

Team news from a delayed toss at The Oval 📋 We're unchanged from Sunday's win 👌 — England Cricket (@englandcricket) June 3, 2025

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड