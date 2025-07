ENG u19 vs IND u19, 5th Youth ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड u19 बनाम भारत u19 के बीच आज खेला जाएगा पांचवा वनडे मुकाबला,यहां जाने कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग

Photo Credits: @Inside Sports-X

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team, 5th ODI Match 2025 Live Streaming: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जाएगा वन-डे सीरीज का पांचवा मुकाबला. यह मुकाबला वोर्सेस्टर (Worcester) के न्यू रोड क्रिकेट ग्राउंड (New Road Cricket Ground) में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों देशों के युवा प्रतिभाओं के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच है. इस सीरीज में भारत U-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के हाथों में हैं, वही थोमस रेव (Thomas Rew) इंग्लैंड U-19 का नेतृत्व कर रहे हैं.

इंग्लैंड अंडर-19 और भारत अंडर-19 के बीच चौथा यूथ वनडे मुकाबला न्यू रोड, वॉर्सेस्टर में 5 जुलाई को खेला गया, जिसमें भारत ने पाँचिहा मैचों की सीरीज़ में 3-1 की बढ़त बना ली है. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा ने धुआंधार बल्लेबाज़ी की. सूर्यवंशी ने महज़ 78 गेंदों में 143 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जबकि मल्होत्रा ने 121 गेंदों में 129 रन बनाए. यह भी पढ़े: ZIM vs SA, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming In India: ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दुसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, यहां जाने कब,कहा और कैसे देखे मुकाबले का लाइव प्रसारण

जवाब में इंग्लैंड की पारी भी बेहतरीन थी, जहां रॉकी फ्लिंटॉफ ने 107 (91 गेंदों) और बेन डॉकिन्स ने 67 (59 गेंदों) रनों की साझेदारी की. जोसेफ मूरस ने 52 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज़ ढेर हो गए और उनकी टीम 308 रनों पर सभी विकेट खोकर संघर्ष करती नजर आई.

भारत की ओर से नमन पुष्पक ने 8.3 ओवर में 3 विकेट लिए, वहीं आर.एस. अम्ब्रिश को दो सफलता हाथ लगी, जिससे इंग्लैंड का लक्ष्य पीछा अधूरा रह गया और भारत ने यह मुकाबला 55 रनों से जीत लिया.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट का पांचवा वन-डे मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट का पांचवा वन-डे मुकाबला आज यानी 7 जुलाई को खेला जाएगा. यह मुकाबला वोर्सेस्टर के न्यू रोड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पांचवे वन-डे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पांचवे वन-डे मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स भारत में किसी भी चैनल के पास उपलब्ध नहीं हैं.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पांचवे वन-डे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पांचवे वन-डे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Fancode app पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11:

इंग्लैंड टीम: थॉमस रीव (कप्तान) (विकेटकीपर), जोसेफ मूरेस, बीजे डॉकिन्स, बेन मेयस, रॉकी फ्लिंटॉफ, जेम्स इसबेल, राल्फी अल्बर्ट, सेबेस्टियन मॉर्गन, जैक होम, जेम्स मिंटो, तज़ीम चौधरी अली.

भारत टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, राहुल कुमार, हरवंश पंगालिया, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, दीपेश देवेन्द्रन, युधाजीत गुहा, नमन पुष्पक.

नोट: इंग्लैंड बनाम भारत के मैच का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.