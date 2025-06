ENG u19 vs IND u19, 2nd ODI Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड u19 बनाम भारत u19 के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला,यहां जाने कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग

Photo Credits: @Cricket Times.com-X (formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Streaming: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जाएगा वन-डे सीरीज का दूसरा मुकाबला. यह मुकाबला इंग्लैंड के काउंटी ग्राउंड (County Ground) होव (Hove) में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों देशों के युवा प्रतिभाओं के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच है. भारत अंडर-19 ने हाल ही में एक वॉर्म-अप मैच खेला था जिसमें कुछ आशाजनक प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे एक रोमांचक सीरीज़ के लिए मंच तैयार हो गया है. इस सीरीज में भारत U-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के हाथों में हैं, वही थोमस रेव (Thomas Rew) इंग्लैंड U-19 का नेतृत्व कर रहे हैं.

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मैच 27 जून को खेला गया. भारत U19 ने होवे के काउंटी ग्राउंड में खेले गए पहले युवा वनडे में इंग्लैंड अंडर‑19 को 6 विकेट से पराजित किया. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही लेकिन अंत तक वे 174 रनों पर सिमट गए, जिसमें रॉकी फ्लिंटॉफ (Rocky Flintoff) ने 56 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली. भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज़ 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने मात्र 19 गेंदों में 48 रन की तेजी भरी पारी खेली, जिसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल थे.

भारत अंडर‑19 की यह जीत उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली रही. इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त लेकर शुरुआत करेगा. यह युवा टीम निश्चित ही टेस्ट कर रही है कि भविष्य का भारतीय क्रिकेट उनके संवर्धन के लिए बहुत मजबूत है.

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच का दुसरा वनडे मैच कब और कहा खेला जाएगा?

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच का दुसरा वनडे मैच आज यानी 30 जून को खेला जाएगा. यह मैच नॉर्थम्प्टन स्थित काउंटी ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच के दुसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच के दुसरे वनडे मैच के लाइव टेलीकास्ट के राइट्स भारत में किसी चैनल भी चैनल के पास उपलब्ध नहीं हैं.

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच के दुसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच के दुसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) यूट्यूब चैनल/फैनकोड ऐप (Fancode App) पर देख सकते हैं.

