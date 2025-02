DC W vs UPW W, WPL 2025 Live Toss & Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, यूपी वारियर्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

UP Warriorz(WPL) vs Delhi Capitals(WPL) Match Live Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स(डब्ल्यूपीएल) बनाम यूपी वारियर्स(डब्ल्यूपीएल) विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का छठा मुकाबला 19 फरवरी(बुधवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जाएगा. महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 में हर मैच के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है. टूर्नामेंट के आगामी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विमेंस (DC W) और यूपी वारियर्स विमेंस (UPW W) की टीमें आमने-सामने होंगी. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस कर गेंदबाजी का फैसला किया है. यूपी वारियर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. यूपी वारियर्स कैंप में कैप प्रेजेंटेशन समारोह, क्योंकि चिनेल हेनरी ने डब्ल्यूपीएल में पदार्पण किया. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स खेला जाएगा कड़क मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨@DelhiCapitals win the toss & elect to bowl against @UPWarriorz

Updates ▶️ https://t.co/9h5ufjergV#TATAWPL | #UPWvDC pic.twitter.com/dMdfucaexM

