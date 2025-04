DC vs KKR TATA IPL 2025 Preview: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाईट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाईट राइडर्स

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, Indian Premier League 2025: दिल्ली कैपिटल्स, जो इस समय इंडियन प्रीमियर लीग 2025 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष चार में हैं, अगले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की मेजबानी करेंगे. दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 का मैच प्रतियोगिता का 48वां मैच और दोनों टीमों का दसवां मुकाबला होगा। इस मैच से पहले, मेज़बान टीम के पास 12 अंक हैं, जबकि मेहमान टीम के पास नौ मैचों में केवल सात अंक हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मैच करो या मरो का मुकाबला माना जाएगा क्योंकि अंक गंवाने से उन्हें 16 अंकों तक पहुंचने से रोका जा सकता है. इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप पर फिर हुआ साई सुदर्शन का कब्ज़ा, जोश हेज़लवुड के पास पर्पल कैप, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 अभियान की शानदार शुरुआत की थी. अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम ने अपने पहले चारों मैच जीते थे. लेकिन पिछले पांच मुकाबलों में वे थोड़े अस्थिर नजर आए हैं.उन्होंने पिछले पांच मुकाबलों में तीन हार और दो जीत दर्ज की हैं. दिल्ली कैपिटल्स के पास शीर्ष दो में स्थान बनाने का अच्छा मौका है अगर वे अगले कुछ मैच जीतते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(KKR vs DC Head-to-Head Record): दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक आईपीएल में 34 मुकाबले खेले हैं. हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दिल्ली ने सिर्फ 15 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता ने 18 मुकाबले जीते हैं। एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(KKR vs DC IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में केएल राहुल, वरुण चक्रवर्ती, मिशेल स्टार्क, सुनील नारायण, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (KKR vs DC Mini Battle): DC के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और KKR के विकेटटेकर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, सुनील नारायण बनाम अक्षर पटेल की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 48वां मुकाबला 29 अप्रैल(मंगलवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, KKR बनाम DC मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर्स: आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, जेक फ्रेजर मैकगर्क, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय।

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (डब्ल्यू), सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (सी), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रोवमैन पॉवेल, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती।

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, एनरिक नॉर्टजे, लवनिथ सिसौदिया, अनुकूल रॉय।