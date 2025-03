CSK vs MI, IPL 2025 3rd T20 Match Live Toss And Scorecard: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, IPL 2025 3rd Match Live Toss And Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च चेन्नई सुपर किंक क्रिकेट टीम (CSK) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंक की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान एक मैच के लिए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. इस रोमांचक मुकाबला में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

Ruturaj Gaikwad wins the toss and CSK to bowl first vs MI! #IPL2025 #CSKvMI LIVE Score : https://t.co/Dn3FTr1PG4 pic.twitter.com/oDzuDuCYuy — Sportstar (@sportstarweb) March 23, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रचिन रवींद्र, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रवींद्र जड़ेजा, सैम करन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, नाथन एलिस, खलील अहमद.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, रॉबिन मिंज, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, सत्यनारायण राजू.

चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड: