CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Scorecard: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराया, दर्ज किया सीजन की पहली जीत; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (DC vs CSK) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli IPL Stats Against MI: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, ‘रन मशीन’ के आकंड़ों पर एक नजर

चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Chennai Super Kings Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में एक विकेट खोकर 212 रन बनाए. चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 115 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान संजू सैमसन ने महज 56 गेंदों पर 15 चौके और चार छक्के लगाए. संजू सैमसन के अलावा आयुष म्हात्रे ने 59 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कप्तान अक्षर पटेल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. अक्षर पटेल के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 213 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज भी धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बोर्ड पर जड़ दिए. दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 10 विकेट खोकर महज 189 रन ही बना सकीं. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 60 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. ट्रिस्टन स्टब्स के अलावा पथुम निसांका ने 41 रन बटोरे.

वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को खलील अहमद ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. जेमी ओवरटन के अलावा अंशुल कंबोज ने तीन विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी: 212/1, 20 ओवर (संजू सैमसन नाबाद 115 रन, रुतुराज गायकवाड़ 15 रन, आयुष म्हात्रे रिटायर्ड हर्ट 59 रन और शिवम दुबे नाबाद 20 रन.)

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी: (अक्षर पटेल 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 189/10, 20 ओवर (पथुम निसांका 41 रन, केएल राहुल 18 रन, समीर रिज़वी 6 रन, अक्षर पटेल 1 रन, डेविड मिलर 17 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन, आशुतोष शर्मा 19 रन, औकिब नबी डार 4 रन, लुंगी एनगिडी 3 रन, कुलदीप यादव 4 रन और टी नटराजन नाबाद 1 रन.)

चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी: (खलील अहमद 1 विकेट, अंशुल कंबोज 3 विकेट, गुरजापनीत सिंह 1 विकेट, जेमी ओवरटन 4 विकेट और नूर अहमद 1 विकेट).

नोट: चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.