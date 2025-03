Cricketers Holi 2025 Celebration Video: आईपीएल के आगामी सीजन से पहले विदेशियों पर चढ़ा होली का खुमार, अनोखे अंदाज में किया सेलिब्रेट

क्रिकेटर्स होली 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है. आईपीएल (IPL) के 18वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होने वाला हैं. इस सीजन के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) से होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े बजे से खेला जाएगा. केकेआर ने तीन बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है. वहीं आरसीबी (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में आईपीएल की ही चर्चा है. आईपीएल का इंतजार क्रिकेट फैंस बेसब्री के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जहां दो महीने से भी अधिक समय तक फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं. Rohit Sharma New Milestone In IPL 2025: आईपीएल के आगामी सीजन में रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, ये अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं 'हिटमैन'; देखें आकंड़ें

आईपीएल के 18वें सीजन से पहले कुछ विदेशी क्रिकेटरों के सिर पर होली का खुमार चढ़कर बोल रहा है. विदेशी खिलाड़ी होली के रंग के रंगे हुए हैं. पूरे भारत में आज यानी 14 मार्च को धूम-धड़ाके के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स एक एड-शो के जरिए होली की बधाई दे रहे हैं.

सभी टीमों के खिलाड़ी अपने अपने होम ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इस बीच होली आई तो आम लोगों की तरह क्रिकेटर्स भी रंगाों के इस त्योहार में सराबोर हो गए. फिर चाहे विदेशी हों या भारतीय क्रिकेटर्स, सभी ने जमकर रंग खेला. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं. ईश सोढ़ी, मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट और मार्क वुड भी डांस कर फैंस को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए.

Rinku Singh, Venkatesh Iyer, and other KKR players are celebrating Holi ❤. pic.twitter.com/185ZuiUtYh — Jay Cricket. (@Jay_Cricket12) March 14, 2025

Let the #Holi games begin! 🌈Our players from @DeafCricketAus were treated to colours, flowers, gujiya & dahi vadas as they enjoyed Holi celebrations with the @suniyengo team. A colourful & memorable farewell as they head back to 🇦🇺.@BCCI #Holi2025 #HoliCelebration pic.twitter.com/5uLBUT2yI9 — Philip Green OAM (@AusHCIndia) March 13, 2025

SRH Post wishes everyone a Happy Holi! Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Abhinav Manohar, Rahul Chahar and Harshal Patel spread the colours of Joy.@IamAbhiSharma4 | #AbhishekSharma | #HappyHoli pic.twitter.com/o4jX0nbMTA — 𓆩ᴀʙʜɪꜱʜᴇᴋ ꜱʜᴀʀᴍᴀ ꜰᴀɴ𓆪 (@Abhishek_Fan_) March 14, 2025

New Zealand and England players wishing Happy Holi. 😂❤️ https://t.co/IM7dMn4yNk — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 13, 2025

New Zealand & England players' wishing Happy Holi to everyone. 😀❤️ https://t.co/YuEErsF69M — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) March 13, 2025

वहीं, टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी भी अपने परिवार के साथ होली मनाई. भारतीय क्रिकेटर्स के साथ तमाम विदेशी खिलाड़ी भी होली रंगों में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ खिलाड़ियों के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ दिख रहा है, तो कुछ पूरी तरह रंगों से नहाए हुए दिख रहे हैं. होली खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट तो काफी लंबी है.

22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 18वां सीजन

आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है. आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. अब क्रिकेट फैंस को रोजाना एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.