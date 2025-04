Bengaluru vs Punjab, TATA IPL 2025 34th Match Stats And Preview: बेंगलुरु में RCB बनाम PBKS के धुरंधर खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, 34th Match TATA IPL 2025 Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक और कांटे की टक्कर की तैयार है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. इस सीजन में आरसीबी की टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं. वहीं पंजाब किंग्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है. पंजाब किंग्स की टीम भी पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 34th Match Key Players To Watch: पंजाब किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. आईपीएल 2025 में अबतक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम ने चार मैच जीते और दो मुकाबले गंवाए हैं और वो 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं.

वहीं पंजाब किंग्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है. पंजाब किंग्स ने भी अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मैचों में जीत मिली है और वो पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स दोनों ही जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी. ऐसे में एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के आकंड़ें (RCB vs PBKS Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को 17 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को एक हजार रन पूरे करने के लिए 15 रनों की जरूरत हैं.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक बल्लेबाज विराट कोहली को बेंगलुरु में 3,500 रन पूरे करने के लिए 15 रनों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक बल्लेबाज विराट कोहली को बेंगलुरु में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बनने के लिए पांच छक्कों की आवश्कयता है.

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक बल्लेबाज विरार कोहली को पंजाब किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनने के लिए 105 रनों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को तीन हजार रन तक पहुंचने के लिए 75 रन की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को एक हजार रन पूरे करने के लिए 81 रनों की आवश्कयता है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के घातक आलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को दो हजार रन पूरे करने के लिए 75 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह को PBKS की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने के लिए एक विकेट की दरकार है.