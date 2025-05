Bengaluru Beat Punjab, Qualifier 1 Scorecard: पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फिलिप साल्ट ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें PBKS बनाम RCB के मैच का स्कोरकार्ड

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Qualifier 1 TATA IPL 2025 Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन के लीग मुकाबले समाप्त हो गए हैं. इस सीजन का पहला क्वालीफायर मुकाबला आज यानी 29 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला गया. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले-पहले खिताब की तलाश में हैं. इस मैच से पहले आरसीबी के स्क्वॉड में कई नए खिलाड़ी जुड़ गए हैं, जो अभी तक टीम के साथ नहीं थे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs RCB, Qualifier 1 1st Inning Scorecard: जोश हेज़लवुड और सुयश शर्मा के आगे पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, फाइनल में पहुंचने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला 102 रनों का लक्ष्य; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

