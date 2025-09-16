BAN vs AFG Asia Cup 2025 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, अफ़ग़ानिस्तान करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 9वां ग्रुप बी मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी हैं. जिसके चलते, अफ़ग़ानिस्तान पहले गेंदबाजी करेगी. सुपर-4 की दौड़ में यह टक्कर बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति होगी. हाल ही में दोनों टीमों का प्रदर्शन एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
बांग्लादेश ने जीता टॉस
Bangladesh won the toss and opted to bat first.
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नसुम अहमद, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद
Here's our Playing XI for the game tonight.
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी
Bangladesh’s Playing XI, Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | Match 9 | Asia Cup 2025
16 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा। यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, BAN बनाम AFG मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.