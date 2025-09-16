How To Watch AFG vs BAN, Asia Cup 2025 Live Streaming: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Live Telecast: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 9वां ग्रुप बी मुकाबला 16 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच बांग्लादेश के लिए करो या मरो की स्थिति वाला होगा, क्योंकि लिटन दास की अगुवाई वाली टीम को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं अफगानिस्तान पहले ही हांगकांग को हराकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मज़बूत कर चुका है और बांग्लादेश को हराकर सुपर-4 की ओर कदम बढ़ाना चाहेगा. बांग्लादेश का यह आखिरी ग्रुप मुकाबला होगा, जबकि अफगानिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ एक और मैच शेष रहेगा. जानिए क्या होगा अगर पाकिस्तान ने बहिष्कार किया एशिया कप मैच, भारत के हैंडशेक से इनकार के बाद हुई बेज्जती के बाद मामला गरमाया

बांग्लादेश ने अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग पर जीत के साथ की थी, जिसमें कप्तान लिटन दास ने अर्धशतक जमाया था. हालांकि, श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाज़ी पूरी तरह विफल रही और केवल शमीम हुसैन (42) और जकर अली (41) ही कुछ रन बना सके. टीम ने 139 का स्कोर खड़ा किया था, जिसे श्रीलंका ने 14.4 ओवर में ही हासिल कर लिया. वहीं अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में हांगकांग को 94 रनों से हराकर धमाकेदार शुरुआत की. सेदीकुल्लाह अतल (75) और अजमतुल्लाह उमरज़ई (53) की शानदार पारियों ने टीम को 188 तक पहुंचाया और फिर गेंदबाज़ों ने हांगकांग को 94/9 पर रोक दिया.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, एशिया कप 2025 मैच कब और कहां होगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में 16 सितंबर (मंगलवार) को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान ग्रुप बी मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, एशिया कप 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारण साझेदार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. प्रशंसक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, एशिया कप 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 सीरीज़ के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. प्रशंसक BAN बनाम AFG मैच का लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन दर्शकों को इसके लिए 25 रुपये का मैच पास या 189 रुपये का टूर पास लेना होगा.