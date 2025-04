Bangladesh vs Zimbabwe 1st Test Match Day 2 Live Streaming In India: थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Live Streaming: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच 20 अप्रैल से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल आज यानी 21 अप्रैल को भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के 67 रन बना लिए हैं और वह अब भी 124 रन से पीछे है. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के कंधों पर हैं. BAN vs ZIM 1st Test 2025 Day 1 Scorecard, Stumps: पहले दिन का खेल ख़त्म होने तक जिम्बाब्वे ने बिना विकेट खोए बनाए 67 रन, बांग्लादेश से 124 रन का पीछें, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

मुकाबले के पहले दिन बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 191 रन पर सिमट गई. दिन का खेल समाप्त होने तक जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के 67 रन बना लिए हैं और वह अब भी 124 रन से पीछे है. जवाब में जिम्बाब्वे ने बेहतरीन शुरुआत की. ओपनर ब्रायन बेनेट ने 37 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल हैं. उनके साथ बेन कर्रन 49 गेंदों पर 17 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. स्टंप्स तक जिम्बाब्वे बिना विकेट खोए 67 रन बना चुका है और मैच में अच्छी स्थिति में है.

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज महमुदुल हसन जॉय (14) और शादमान इस्लाम (12) जल्दी पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (40) और अनुभवी मोमिनुल हक (56) ने पारी को संभालने की कोशिश की और तीसरे विकेट के लिए 66 रन की अहम साझेदारी की. मोमिनुल हक ने 105 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार अर्धशतक जमाया.

लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने की वजह से बांग्लादेश बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका. विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम (4), जाकिर अली (28), मेहदी हसन मिराज (1) और बाकी बल्लेबाज भी कोई खास योगदान नहीं दे सके. पूरी टीम 61 ओवर में 191 रन पर ऑलआउट हो गई. जिम्बाब्वे की ओर से वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा और ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ने 3-3 विकेट झटके, वहीं पार्ट-टाइम स्पिनर वेस्ली मधेवेरे ने भी 2 अहम विकेट लेकर सबको चौंका दिया. विक्टर नयाउची को 2 सफलताएं मिलीं.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के आकंड़ें (BAN vs ZIM Head To Head Record In Test Cricket)

बता दें कि बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने आठ मुकाबले जीते हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज सात मैच में जीत मिली हैं. वहीं, तीन मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच 20 अप्रैल से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल आज यानी 21 अप्रैल को भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से सिलहट में खेला जाएगा.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रदर्शन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऍप पर होगा.