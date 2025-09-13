Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Scorecard: पांचवें टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को दिया 140 रनों का लक्ष्य, शमीम हुसैन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 5th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ सात विकेट से जीत चुकी है. ऐसे में बांग्लादेश इस मैच को भी अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Players With Most Wickets In India vs Pakistan T20Is: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में इन गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, टॉप पर है ये दिग्गज

हाल ही में चरिथ असलंका की अगुवाई में श्रीलंका टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है. ऐसे में श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी. इसी तरह बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को 7 विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है. बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में है. इस टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था. इस टूर्नामेंट में भी बांग्लादेश की टीम ने जीत के साथ आगाज किया है. ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी.

श्रीलंका की टीम अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर अभियान का जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. कुसल मेंडिस और पथुम निसांका बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. मिडिल आर्डर में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 11 रन के स्कोर पर तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 139 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन ने सबसे ज्यादा नाबाद 42 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शमीम हुसैन ने 34 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का. शमीम हुसैन के अलावा जेकर अली ने नाबाद 41 रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को नुवान तुषारा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. वानिंदु हसरंगा के अलावा नुवान तुषारा और दुष्मंथा चमीरा ने एक-एक विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 140 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 139/5, 20 ओवर (परवेज़ हुसैन इमोन 0 रन, तंज़ीद हसन तमीम 0 रन, लिटन दास 28 रन, तौहीद हृदोय 8 रन, जेकर अली नाबाद 41 रन और शमीम हुसैन नाबाद 42 रन, महेदी हसन 9 रन, रिशाद हुसैन रन, तंज़ीम हसन साकिब रन, शोरफुल इस्लाम रन और मुस्तफिजुर रहमान रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (नुवान तुषारा 1 विकेट, दुष्मंथा चमीरा 1 विकेट, वानिंदु हसरंगा 2 विकेट).

