BAN vs IRE 2nd Test 2025 Day 3 Scorecard, Stumps: बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर बनाए 156 रन, आयरलैंड पर बनाई 367 रनों की बढ़त, यहां देखें तीसरे दिन का पूरा स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड(Credit: X/Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल पूरी तरह मेजबानों के नाम रहा. पहली पारी में 476 रन बनाकर बढ़त हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में भी दमदार शुरुआत की और दिन का खेल खत्म होने तक 37 ओवर में 156/1 का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया. अब बांग्लादेश की कुल बढ़त 367 रन हो चुकी है, जिससे आयरलैंड पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई, 9 विकेट खोकर जोड़ें 123 रन, इंग्लैंड अभी भी 49 रन से आगे, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

दूसरी पारी में महमुदुल हसन जॉय ने 60 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें गेविन होए ने LBW कर आयरलैंड को पहली सफलता दिलाई. शादमान इस्लाम 69 रन बनाकर नाबाद हैं और उनके साथ मोमिनुल हक 19 रन पर टिके हुए हैं. दोनों बल्लेबाज़ों ने शांत और संयमित बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. आयरलैंड की गेंदबाज़ी दूसरी पारी में भी फीकी रही. एंडी मैकब्राइन ने 15 ओवर में 40 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके. गेविन होए को एकमात्र सफलता मिली. कुल मिलाकर मैच बांग्लादेश की पकड़ में मजबूती से नजर आ रहा है.

आयरलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली पारी में 265 रन बनाए, जिसमें विकेटकीपर लोर्कन टकर सबसे बड़े नायक बनकर उभरे. टकर ने 170 गेंदों में 75 रन की जुझारू और धैर्यपूर्ण पारी खेली और लगातार गिरते विकेटों के बीच एक छोर संभाले रखा. शुरुआती बल्लेबाज़ों में पॉल स्टर्लिंग ने 27 रन की तेज़ पारी खेली, जबकि कप्तान एंड्रयू बालबर्नी ने 21 रन बनाए. स्टीफन डोहेनी ने भी 46 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की. जॉर्डन नील ने 49 रन बनाकर निचले क्रम से बेहतरीन योगदान दिया, लेकिन टीम साझेदारियों के अभाव में बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी.

बांग्लादेश की ओर से तैजुल इस्लाम सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 35.3 ओवर में 76 रन देकर 4 विकेट झटके. हसन मुराद ने 2 विकेट, जबकि खालिद अहमद और मेहदी हसन मिराज ने 1-1 विकेट लिया. कुल मिलाकर आयरलैंड की बल्लेबाज़ी संघर्ष से भरी रही और टीम 265 पर सिमट गई.

बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 476 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम की शुरुआत स्थिर रही, जहां महमुदुल हसन जॉय ने 34 और शादमान इस्लाम ने 35 रन जोड़कर पारी को मजबूत आधार दिया. इसके बाद मोमिनुल हक ने 63 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर मध्यम क्रम को संभाला. पारी का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वरिष्ठ खिलाड़ी मुश्फिकुर रहीम और विकेटकीपर लिटन दास. मुश्फिकुर ने 214 गेंदों पर 106 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 128 रन की बेहतरीन पारी खेली. दोनों ने मिलकर आयरलैंड की गेंदबाज़ी की कमर तोड़ दी.

मेहदी हसन मिराज ने भी 47 रन का अहम योगदान दिया, जबकि एबादोत हुसैन ने तेज़ 18 रन जोड़कर टीम को 476 तक पहुंचाया. आयरलैंड की ओर से एंडी मैकब्राइन सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 33.1 ओवर में 109 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. मैथ्यू हम्फ्रीज़ और गेविन होए ने 2-2 विकेट लिए. कुल मिलाकर बांग्लादेश ने आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाज़ी करते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है.