BAN vs AFG 3rd ODI 2025 Live Toss And Scorecard: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, बांग्लादेश पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर(मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. जिसके चलते, बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करेगी. अफगानिस्तान ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब उन्होंने यह सीरीज पूरी तरह से जीत ली है. राशिद खान की कप्तानी वाली टीम बेहतरीन फॉर्म में है, और अब वे मंगलवार को होने वाले तीसरे वनडे में भी बिना किसी दबाव के खेलने के लिए उतरेगी क्योंकि उनके लिए यह मैच डेड रबर जैसा है. अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे वनडे रोमांचक मुकाबले से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
अफगानिस्तान ने जीता टॉस
Afghanistan skipper @Hashmat_50 won the toss and decided that #AfghaAtalan will bat first in the last match. 👍#AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/OHHRyfGs59
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), इकराम अलीखिल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, एएम ग़ज़नफ़र, बिलाल सामी
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, मोहम्मद नईम, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद, नाहिद राणा
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैथ का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैच टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.