Australia Women vs New Zealand Women, ICC Womens World Cup 2025 2nd Match Live Streaming In India: आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Australia Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 2nd Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies Test Stats: टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों का प्रदर्शन

इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में खेला गया था. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 291 रनों का टारगेट डिफेंड करते हुए 75 रनों से जीता था. इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 43.3 ओवर ही मैदान पर टिक पाई थी और 215 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है. कप्तान और विकेटकीपर एलिसा हीली के अलावा एलिस पेरी, बेथ मूनी और ग्रेस हैरिस से ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी आक्रमण भी संतुलित है, जिसमें मेगन शुट्ट और किम गर्थ तेज गेंदबाजी करेंगी, और स्पिन गेंदबाज़ी अलाना किंग और एश्ले गार्डनर संभालेंगी.

न्यूज़ीलैंड की अगुवाई अनुभवी सोफी डिवाइन कर रही हैं. सलामी बल्लेबाज़ सूज़ी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर हैं, जबकि मध्य क्रम की कमान अमेलिया केर संभालेंगी. टीम के पास जेस केर और ली ताहुहु की तेज गेंदबाजी और अमेलिया केर और ईडन कार्सन की स्पिन के साथ संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (AU-W vs NZ-W ODI Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 135 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने 102 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, न्यूजीलैंड महिला की टीम को महज 31 मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch AUS W vs NZ W 2nd ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch AUS W vs NZ W 2nd ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs NZ W 2nd ODI Match Likely Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया महिला (AUS W Likely Playing XI): एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एश गार्डनर, एन्नाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, मेगन शुट्ट, अलाना किंग, किम गार्थ.

न्यूजीलैंड महिला (NZ W Likely Playing XI): सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज, जेस केर, लेया ताहुहु, रोज़मेरी मायर, ईडन कार्सन.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.