India W vs Australia W, 2nd T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Date And Time Details: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला कल यानी 19 फरवरी को कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल (Manuka Oval) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 21 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. पहले मुकाबले के बाद यह मैच सीरीज के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यू (Sophie Molineux) कर रही हैं, जबकि भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Toss Winner Prediction: अहमदाबाद में टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

सीरीज का दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं भारतीय टीम वापसी करते हुए सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा से अहम प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती हैं.

AUSW vs INDW 2nd T20I 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला

स्टेडियम: मनुका ओवल, कैनबरा

मैच की तारीख: 19 फरवरी (भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): जियोहॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला दूसरे टी20 मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच दूसरे टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUSW vs INDW 2nd T20I Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, ताहलिया मैक्ग्रा, एशले गार्डनर, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला दूसरे टी20 मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.