India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Toss Winner Prediction: अहमदाबाद में टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 36th Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है, जबकि नीदरलैंड्स की अगुवाई स्कॉट एडवर्ड्स कर रहे हैं. ग्रुप A में भारत पहले ही सुपर एट में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि नीदरलैंड्स के लिए यह मुकाबला सम्मान की लड़ाई जैसा है. यह भी पढ़ें: India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Stats And Preview: टीम इंडिया और नीदरलैंड के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

भारत की टीम में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं नीदरलैंड्स की टीम में मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन और लोगन वैन बीक जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. अहमदाबाद की विशाल दर्शक संख्या और बड़े मैदान को देखते हुए खिलाड़ियों के लिए यह खास अनुभव रहने वाला है.

भारत बनाम नीदरलैंड्स टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NED T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड के बीच अबतक कुल दो ही टी20 मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने यह दोनों मुकाबला अपने नाम किया था. जबकि, नीदरलैंड की टीम ने अभी तक टीम इंडिया के खिलाफ जीत का स्वाद नहीं चखा हैं. टीम इंडिया ने दोनों ही मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं. ये दोनों मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए थे, जहां भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में शानदार प्रदर्शन किया था.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को उछाल और हल्की स्विंग मिल सकती है, जबकि बाद में बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. बड़े मैदान के कारण स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी अहम रह सकती है. टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला कर सकती है.

टीम इंडिया बनाम नीदरलैंड्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs NED Toss Winner Prediction)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले दो मैच में टीम इंडिया ने एक बार टॉस जीता था, जबकि नीदरलैंड की टीम ने भी एक बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NED 36th Match Playing Prediction)

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

नीदरलैंड्स: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान/विकेटकीपर), मैक्स ओ'डॉउड, माइकल लेविट, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, रोएलोफ वैन डेर मेरवे, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, फ्रेड क्लासेन.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.