Australia vs South Africa, 3rd T20I Match 2025 Cairns Pitch Report: केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें कैज़ली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Cazaly's Stadium Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला केर्न्स (Cairns) के कैज़ली स्टेडियम (Cazaly's Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. यह टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक शानदार तैयारी होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England Announce Squads For ODI And T20I Series Against South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया स्क्वाड का ऐलान, जोफ्रा आर्चर की टीम में हुई वापसी

ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी के लिए तैयार है. इस सीरीज में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा 10 अगस्त को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ शुरू हो गया और 16 अगस्त को समाप्त होगा. इसके बाद, वनडे सीरीज 19 से 24 अगस्त के बीच खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडेन मार्कराम और स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा पर सबकी निगाहें होंगी.

इस सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है. वहीं, जोश हेजलवुड की टीम में वापसी हुई है. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी खेलते हुए नजर आएंगे. स्पिन गेंदबाजी एडम जैम्पा के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया है. ब्रेविस, मफाका और ड्रे प्रीटोरियस के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है. अनुभवी एडेन मार्करम, कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और रस्सी वैन डेर डूसन से भी काफी उम्मीदें होंगी.

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 218 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 219 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 17.4 ओवरों में महज 165 रन बनाकर सिमट गई.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head To Head)

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम महज नौ मैच ही अपने नाम कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल नौ मुकाबले हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने छह मुकाबले जीते हैं. वहीं, महज तीन मैच ही दक्षिण अफ्रीका की झोली में गया हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

कैज़ली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Cazaly's Stadium Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को केर्न्स के कैज़ली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अब तक कोई भी टी20 इंटरनेशनल नहीं खेला गया है. कैज़ली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. इस पिच पर उछाल समान रहता है, जिससे शॉट खेलना आसान हो जाता है. इस मैदान पर स्ट्रोक प्ले के लिए अनुकूल होती है और बल्लेबाजों को अच्छे रन बनाने में मदद करती है. खेल के बाद के हिस्से में यह सतह गेंदबाजों, खासकर स्पिनर्स को सहायता देती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड.

दक्षिण अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, डेवाल्ड ब्रेविस, एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, नंद्रे बर्गर.

