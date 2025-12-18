Australia vs England, 3rd Test Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड ने बनाए 213 रन, कप्तान बेन स्टोक्स का संघर्ष जारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 2 Stumps Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 68 ओवर में आठ विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल हुआ खत्म, न्यूजीलैंड ने बनाए 334 रन; यहां देखें स्कोरकार्ड

एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 371 रनों पर सिमट गई. जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 8 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं. फिलहाल दूसरे दिन के स्टम्प्स तक क्रीज में कप्तान बेन स्टोक्स नाबाद 45 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. चलिए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं.

दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर उतरी उसके बाद मिचेल स्टार्क ने अपना अर्धशतक पूरा किया. स्टार्क 54 रन की पारी खेलकर नौवें विकेट के रूप में आउट हुए. आखिर में नाथन लियोन 9 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 91.2 ओवर बल्लेबाजी की और दूसरे दिन के पहले सेशन के दौरान मेजबान टीम सिमट गई.

इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 20.2 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जोफ्रा आर्चर की इकॉनमी रेट 2.60 की रही. जोफ्रा आर्चर ने जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टार्क और लियोन को अपना शिकार बनाया. यह एशेज सीरीज में आर्चर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा. जोफ्रा आर्चर के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पारी में ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स ने 2-2 विकेट लिए. जोश टंग ने 1 सफलता हासिल की.

इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में एक बार फिर किया निराश

इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैक क्रॉली 9 रन और ओली पोप 3 रन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. इसके बाद जो रूट 19 रन और बेन डकेट 29 रन भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए हैरी ब्रूक 45 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ 22 रन बनाकर आउट हुए. लोअर आर्डर में विल जैक्स ने 33 रन का योगदान दिया.

लगातार गिर रहे विकेटों के बीच इंग्लैंड ने महज 168 रन के स्कोर पर अपना 8वां विकेट गंवा दिया था. ऐसे में संकट की घड़ी में कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर से डटकर बल्लेबाजी की. बेन स्टोक्स को दूसरे छोर से जोफ्रा आर्चर का अच्छा साथ मिला. दोनों ने 9वें विकेट के लिए 45 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. दूसरे दिन के दौरान इंग्लैंड ने 68 ओवर बल्लेबाजी की.

