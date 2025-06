Australia Plans Special Farewell For Virat Kohli And Rohit Sharma: विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्पेशल फेयरवेल देगा ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज से पहले ROKO के लिए तैयार कर रहा खास प्लान!

Australia National Cricket Team vs India National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अक्टूबर महीने में तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) और पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट फैंस को विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जोड़ी को 20 जून से इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (England National Cricket Team) के खिलाफ शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) में खेलते हुए देखने की उम्मीद थी. लेकिन इन दोनों धुरंधरों ने टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) से संन्यास ले लिया. पिछले साल हुए वर्ल्ड कप के बाद वो पहले ही टी20 क्रिकेट (T20 Cricket) को अलविदा कह चुके थे. अब दोनों बल्लेबाज वनडे इंटरनेशनल खेलते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: UEFA Nations League Finals 2025: फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराकर पुर्तगाल बना नेशंस लीग चैंपियन, पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से रौंदा; इमोशनल हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो

अगस्त में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेल सकती है. इसके बाद अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना हैं. ऐसा कयास लगाया जा रहा हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बनाया खास प्लान

🚨 Cricket Australia plans a grand farewell for Virat Kohli & Rohit Sharma during India’s ODI series in Oct 2025—potentially their last tour Down Under! 🏏 A tribute to two legends’ epic legacy! 🇮🇳 #ViratKohli #RohitSharma #INDvAUS pic.twitter.com/kjy7ipBSnq

— Sunay Gourkhede (@sunaygourkhede) June 8, 2025