IND vs NZ Champions Trophy 2025 Final Winner Prediction: ज्योतिषी सुमित बजाज की भविष्यवाणी, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी का ख़िताब जीतने की संभावना

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और अब वे केवल एक जीत दूर हैं इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को उठाने से. आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी. ऐसे में इस बार टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास बदलने का पूरा प्रयास करेगी. यह भी पढ़ें: न्यूज़ीलैंड को हराकर ताज पर कब्ज़ा जमानें उतरेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत की जीत की भविष्यवाणी

India is likely to lift the Champions Trophy under the leadership of Captain Rohit Sharma.

Lets cheer & pray for India !

However, this may be one of the toughest match India plays in the CT.#indvsnzfinal #INDvsNZ #ChampionsTrophyFinal

— Sumit Bajaj (Astrologer) (@astrosumitbajaj) March 8, 2025