Asia Cup 2025 Live Telecast Channel in Pakistan: पाकिस्तान में किस चैनल पर देख सकेंगे भारत-पाक 'महामुकाबला', बस एक क्लिक पर देखें लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट का पूरा डिटेल्स

Asia Cup 2025 Live Streaming and TV Telecast in Pakistan: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: India Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप में इन भारतीय खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें, पहली बार इस टूर्नामेंट में आएंगे नजर

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है.

आठ टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. दुबई और अबू धाबी एशिया कप 2025 मैचों की मेजबानी करेंगे. इस आर्टिकल में हम पाकिस्तान में एशिया कप 2025 के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग विवरण पर एक नज़र डालेंगे.

एशिया कप 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिताओं में से एक 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच है. दुबई में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच की मेजबानी करेगा और यह निश्चित रूप से एक ब्लॉकबस्टर होने का वादा करता है. टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 क्रिकेट मैच पर अनिश्चितता को पहले खेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत वैश्विक आयोजनों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगा, लेकिन किसी भी खेल में द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं में नहीं.

Match India vs Pakistan Asia Cup 2025 Date September 14 Time 7:00 PM (Pakistan Time) Venue Dubai International Cricket Stadium, Dubai Live Streaming, Telecast Details in Pakistan PTV Sports, Tapmad and Tamasha

पाकिस्तान में एशिया कप 2025 का भारत-पाक मुकाबला लाइव टेलीकास्ट पर कैसे देखें? (How to Watch Asia Cup 2025 Live Telecast in Pakistan)

पाकिस्तान के राज्य प्रसारक पीटीवी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान में एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं. इसलिए, पाकिस्तान में क्रिकेट प्रशंसक पीटीवी स्पोर्ट्स पर एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें IND बनाम PAK मैच भी शामिल है.

पाकिस्तान में एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (How to Watch Asia Cup 2025 Live Streaming Online in Pakistan?)

Tapmad पाकिस्तान में एशिया कप 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा. पाकिस्तान में प्रशंसक भारत बनाम पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग और एशिया कप 2025 के अन्य मैचों को टैपमैड ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं. तमाशा ऐप पाकिस्तान में प्रशंसकों के लिए एशिया कप 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रदान करेगा.